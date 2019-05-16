"Челсі" поверне Ігуаїна в "Ювентус" після закінчення оренди

Фото: Гонсало Ігуаїн (chelseafc.com)

Гравець перебуває не в найкращій формі

Лондонський "Челсі" не буде продовжувати орендну угоду з нападником Гонсало Ігуаїн, права на якого належать туринському "Ювентусу". Про це повідомляє Daily Mail.

Аргентинець перейшов в "Челсі" на правах оренди в січні і з того часу забив п'ять голів у 14 матчах чемпіонату Англії. Як зазначає видання, за умовами орендної угоди "Челсі" може продовжити контракт ще на один сезон за майже 20,2 млн доларів або викупити контракт у "Ювентуса" за близько 40,5 млн доларів.

Повідомляється, що керівництво лондонського клубу розчарувалося в 31-річному форвардові, який мало забивав і знаходиться не в кращій формі. Тому клуб вирішив не використовувати опції оренди і повернути гравця в "Ювентус" після фіналу Ліги Європи.

Контракт аргентинського форварда з туринцями закінчується через два роки.

Варто зазначити, що лондонці прийняли таке рішення всупереч забороні з боку ФІФА на реєстрацію нових гравців.