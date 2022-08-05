"Челси" увел из-под носа "Манчестер Сити" замену Зинченко

Испанец решил выступать на "Стэмфорд Бридж". "Брайтон" оформил рекордный трансфер "на выход".

Кукурелья заключил с "синими" контракт на 6 лет. "Чайки" получат за него ориентировочно 65,3 млн евро. Еще 8,3 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов. В августе прошлого года "Брайтон" отдал за защитника всего 18 миллионов.

Кукурелья долгое время был трансферной целью "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола видел в воспитаннике "Барселоны" замену Александру Зинченко. Украинец ушел в лондонский "Арсенал".

Накануне "Челси" оформил переход вундеркинда Чуквуэмеки, ставшего чемпионом Европы со сборной Англии U-19. Бывший центрхав "Астон Виллы" тоже подписал 6-летний контракт с лондонцами.