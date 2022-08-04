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"Челси" переманил звездочку юношеских сборных Англии

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Лондон, Четверг 04 августа 2022 15:00
"Челси" переманил звездочку юношеских сборных Англии Фото: Керни Чуквуэмека перебрался в столицу (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Трансфер английского вундеркинда Керни Чуквуэмеки из бирмингемской "Астон Виллы" закрыл лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Синие" объявили о четвертом трансфере этим летом. На "Стэмфорд Бридж" переехал 18-летний центрхав, за которым охотились "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Чуквуэмека подписал с лондонцами 6-летний контракт. "Челси" отдал за таланта ориентировочно 17,9 млн евро. Несмотря на молодой возраст, полузащитник дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2020/21.

В прошлой кампании Чуквуэмека провел 14 матчей в составе "Астон Виллы" во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В составе сборной Англии U-19 талант сыграл 11 поединков и забил 5 мячей. В этом году он триумфовал на Евро для 19-летних.

Ранее в летнее трансферное окно "Челси" подписал трех исполнителей. К команде Томаса Тухеля присоединились голкипер Слонина, защитник Кулибали и нападающий Стерлинг.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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