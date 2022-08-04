"Челси" переманил звездочку юношеских сборных Англии
Трансфер английского вундеркинда Керни Чуквуэмеки из бирмингемской "Астон Виллы" закрыл лондонский "Челси".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Синие" объявили о четвертом трансфере этим летом. На "Стэмфорд Бридж" переехал 18-летний центрхав, за которым охотились "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".
Чуквуэмека подписал с лондонцами 6-летний контракт. "Челси" отдал за таланта ориентировочно 17,9 млн евро. Несмотря на молодой возраст, полузащитник дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2020/21.
В прошлой кампании Чуквуэмека провел 14 матчей в составе "Астон Виллы" во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В составе сборной Англии U-19 талант сыграл 11 поединков и забил 5 мячей. В этом году он триумфовал на Евро для 19-летних.
Ранее в летнее трансферное окно "Челси" подписал трех исполнителей. К команде Томаса Тухеля присоединились голкипер Слонина, защитник Кулибали и нападающий Стерлинг.
Blue suits you, @Chukwuemekaa10!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022
Read all about it! #ChukwuemekaIsChelsea
К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".
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