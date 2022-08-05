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"Челсі" поцупив із-під носа "Манчестер Сіті" заміну Зінченка

Фото: Марк Кукурелья опинився в Лондоні замість Манчестера (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" зумів перехопити оборонця "Брайтона" Марка Кукурелью на шляху в Манчестер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець віддав перевагу виступам на "Стемфорд Брідж". Натомість "Брайтон" оформив рекордний трансфер "на вихід".

Кукурелья уклав із "синіми" контракт на 6 років. "Чайки" отримають за нього орієнтовно 65,3 млн євро. Ще 8,3 млн у євровалюті прописані бонусами. Торік у серпні "Брайтон" віддав за оборонця всього 18 мільйонів.

Кукурелья впродовж тривалого часу був трансферною ціллю "Манчестер Сіті". Керманич "містян" Хосеп Гвардіола бачив у вихованцеві "Барселони" заміну Олександру Зінченку. Українець пішов у лондонський "Арсенал".

Напередодні "Челсі" оформив перехід вундеркінда Чуквуемеки, який став чемпіоном Європи зі збірною Англії U-19. Колишній центрхав "Астон Вілли" теж підписав 6-річний контракт із лондонцями.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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