"Челсі" поцупив із-під носа "Манчестер Сіті" заміну Зінченка

Іспанець віддав перевагу виступам на "Стемфорд Брідж". Натомість "Брайтон" оформив рекордний трансфер "на вихід".

Кукурелья уклав із "синіми" контракт на 6 років. "Чайки" отримають за нього орієнтовно 65,3 млн євро. Ще 8,3 млн у євровалюті прописані бонусами. Торік у серпні "Брайтон" віддав за оборонця всього 18 мільйонів.

Кукурелья впродовж тривалого часу був трансферною ціллю "Манчестер Сіті". Керманич "містян" Хосеп Гвардіола бачив у вихованцеві "Барселони" заміну Олександру Зінченку. Українець пішов у лондонський "Арсенал".

Напередодні "Челсі" оформив перехід вундеркінда Чуквуемеки, який став чемпіоном Європи зі збірною Англії U-19. Колишній центрхав "Астон Вілли" теж підписав 6-річний контракт із лондонцями.