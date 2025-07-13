"Челсі" - ПСЖ: де і коли дивитися фінал Клубного чемпіонату світу-2025

Перемоги на КЧС
Фінал турніру стане завершенням насиченої сітки матчів, у якій обидва клуби здобули по кілька впевнених перемог.
ПСЖ у півфіналі сенсаційно розгромив чинного переможця клубного Мундіалю - мадридський "Реал" із рахунком 4:0.
Натомість "Челсі" впевнено пройшов бразильський "Флуміненсе" - 2:0, завдяки дублю Жоао Педро. Перед цим команда Маурісіо Почеттіно обіграла "Бенфіку", "Палмейрас" та показала стабільну гру протягом усього турніру.
Це перший вихід "ПСЖ" у фінал Клубного чемпіонату світу. Для "Челсі" це вже третя участь у вирішальному матчі - команда перемагала у 2021-му та поступалась у фіналі 2012-го.
Складнощі турніру
Обидва клуби висловлювали занепокоєння щодо високої температури в США. Зокрема, наставники команд наголошували на складності гри при температурі вище +30°C.
"Через погоду ми не можемо навіть повноцінного тренування провести. Доводиться економити енергію на матчі. Це дуже важко – тренуватись та грати за такої температури повітря", - розповів Енцо Мареска розповів для ESPN.
Статистика протистояння
Історія особистих зустрічей між "Челсі" та "ПСЖ" налічує 8 матчів. Три перемоги має команда з Парижа, дві - "Челсі", ще три поєдинки завершилися внічию.
Останній двоматчевий поєдинок між цими командами відбувся у Лізі чемпіонів-2016. Тоді "ПСЖ" здобув дві перемоги з однаковим рахунком - 2:1.
Де та коли дивитися фінал
Фінал Клубного чемпіонату світу 2025 між "Челсі" та "ПСЖ" відбудеться в неділю, 13 липня, на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Резерфорді, США. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція буде доступна:
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на медіасервісі MEGOGO у передплатах "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL";
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на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного мовника.