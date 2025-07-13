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"Челси" - ПСЖ: где и когда смотреть финал Клубного чемпионата мира-2025

Клубный чемпионат мира 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Английский "Челси" и французский "ПСЖ" сойдутся в финале Клубного чемпионата мира-2025. В решающем матче турнира встретятся команды, которые на пути к финалу оставили позади сильнейших соперников Европы и Южной Америки.

Когда и где смотреть финальный матч Клубного ЧМ "Челси" - ПСЖ в материале РБК-Украина.

Победы на КЧМ

Финал турнира станет завершением насыщенной сетки матчей, в которой оба клуба одержали по несколько уверенных побед.

ПСЖ в полуфинале сенсационно разгромил действующего победителя клубного Мундиаля - мадридский "Реал" со счетом 4:0.

Зато "Челси" уверенно прошел бразильский "Флуминенсе" - 2:0, благодаря дублю Жоао Педро. Перед этим команда Маурисио Почеттино обыграла "Бенфику", "Палмейрас" и показала стабильную игру на протяжении всего турнира.

Это первый выход "ПСЖ" в финал Клубного чемпионата мира. Для "Челси" это уже третье участие в решающем матче - команда побеждала в 2021-м и уступала в финале 2012-го.

Сложности турнира

Оба клуба выражали обеспокоенность относительно высокой температуры в США. В частности, наставники команд отмечали сложности игры при температуре выше +30°C.

"Из-за погоды мы не можем даже полноценной тренировки провести. Приходится экономить энергию на матче. Это очень трудно - тренироваться и играть при такой температуре воздуха", - рассказал Энцо Мареска рассказал для ESPN.

Статистика противостояния

История личных встреч между "Челси" и "ПСЖ" насчитывает 8 матчей. Три победы имеет команда из Парижа, две - "Челси", еще три поединка завершились вничью.

Последний двухматчевый поединок между этими командами состоялся в Лиге чемпионов-2016. Тогда "ПСЖ" одержал две победы с одинаковым счетом - 2:1.

Где и когда смотреть финал

Финал Клубного чемпионата мира 2025 между "Челси" и "ПСЖ" состоится в воскресенье, 13 июля, на стадионе "МетЛайф" в Ист-Резерфорде, США. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна:

  • на медиасервисе MEGOGO в подписках "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL";

  • на телеканале Суспільне Спорт и местных каналах Общественного вещателя.

Напомним, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не сыграет в финале - футболист временно отстранен из-за нарушения антидопинговых правил.

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