"Челси" продлил контракт с тренером Тухелем после победы в Лиге чемпионов

"Челси" подписал новый контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Немецкого специалиста таким образом вознаградили за победу команды в финале Лиги чемпионов.

Новый контракт с Тухелем рассчитан до июня 2023 года. Прежнее соглашение было рассчитано на 18 месяцев после прихода немца в клуб в январе этого года вместо Франка Лампарда.

С Тухелем "Челси" сначала смог финишировать четвертым в чемпионате и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, а позже "синие" обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2020/21 со счетом 1:0 в Порту. Также "Челси" играл в финале Кубка Англии, в котором проиграл "Лестеру".

Томас Тухель осенью прошлого года был уволен из "ПСЖ" после неуспешного старта сезона.