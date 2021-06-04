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"Челсі" продовжив контракт з тренером Тухелем після перемоги в Лізі чемпіонів

Автор: Роман Тверденко

"Челсі" підписав новий контракт з головним тренером Томасом Тухелем. Німецького фахівця таким чином винагородили за перемогу команди у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Новий контракт з Тухелем розрахований до червня 2023 року. Колишня угода була розрахована на 18 місяців після приходу німця в клуб в січні цього року замість Франка Лампарда.

З Тухелем "Челсі "спочатку зміг фінішувати четвертим у чемпіонаті і забезпечити собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон, а пізніше "сині"обіграли" Манчестер Сіті " у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21 з рахунком 1:0 в Порту. Також " Челсі "грав у фіналі Кубка Англії, в якому програв "Лестеру".

Томас Тухель восени минулого року був звільнений з "ПСЖ" після неуспішного старту сезону.

Нагадаємо, "Реал" цього тижня повернув клуб головним тренером Карло Анчелотті. Італієць заради повернення в Мадрид пішов з "Евертона".

Також "Динамо" підписало новий контракт з головним тренером Мірчею Луческу після золотого "хет-трику" в минулому сезоні - кияни взяли Кубок і Суперкубок України, а також вперше з 2016 року стали чемпіонами.

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