ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Челсі" продовжив контракт з тренером Тухелем після перемоги в Лізі чемпіонів

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 04 червня 2021 15:10
"Челсі" продовжив контракт з тренером Тухелем після перемоги в Лізі чемпіонів Фото: Томас Тухель (chelseafc.com)
Автор: Роман Тверденко

"Челсі" підписав новий контракт з головним тренером Томасом Тухелем. Німецького фахівця таким чином винагородили за перемогу команди у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Новий контракт з Тухелем розрахований до червня 2023 року. Колишня угода була розрахована на 18 місяців після приходу німця в клуб в січні цього року замість Франка Лампарда.

З Тухелем "Челсі "спочатку зміг фінішувати четвертим у чемпіонаті і забезпечити собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон, а пізніше "сині"обіграли" Манчестер Сіті " у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21 з рахунком 1:0 в Порту. Також " Челсі "грав у фіналі Кубка Англії, в якому програв "Лестеру".

Томас Тухель восени минулого року був звільнений з "ПСЖ" після неуспішного старту сезону.

Нагадаємо, "Реал" цього тижня повернув клуб головним тренером Карло Анчелотті. Італієць заради повернення в Мадрид пішов з "Евертона".

Також "Динамо" підписало новий контракт з головним тренером Мірчею Луческу після золотого "хет-трику" в минулому сезоні - кияни взяли Кубок і Суперкубок України, а також вперше з 2016 року стали чемпіонами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Челси
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари