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"Челсі" підписав зірку чемпіонату Франції на 7,5 років

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Лондон, Четвер 05 січня 2023 16:58
"Челсі" підписав зірку чемпіонату Франції на 7,5 років Фото: Бенуа Бадьяшіле (в центрі) перебрався на "Стемфорд Брідж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Молодий оборонець Бенуа Бадьяшіле змінив французький "Монако" на лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний вихованець монегасків переїхав на Туманний Альбіон. Попри вік, потужний оборонець проводить свій п'ятий сезон на професіональному рівні.

Бадьяшіле підписав із "синіми" контракт на 7,5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 37 млн євро. Потужний лівоногий оборонець, який торік дебютував у збірній Франції (2 поєдинки), може зіграти правого та лівого центрбека.

У першій команді "Монако" Бадьяшіле вперше зіграв у сезоні 2018/19. З тих пір він провів 135 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Зокрема, 17 поєдинків оборонець зіграв у єврокубках.

Бадьяшіле став першим новачком "Челсі" після призначення Грема Поттера головним тренером команди. За місце в основі французький центрбек конкуруватиме з Фофана, Кулібалі, Чалобою і Тьягу Сілвою.

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Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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