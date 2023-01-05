"Челсі" підписав зірку чемпіонату Франції на 7,5 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

21-річний вихованець монегасків переїхав на Туманний Альбіон. Попри вік, потужний оборонець проводить свій п'ятий сезон на професіональному рівні.

Бадьяшіле підписав із "синіми" контракт на 7,5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 37 млн євро. Потужний лівоногий оборонець, який торік дебютував у збірній Франції (2 поєдинки), може зіграти правого та лівого центрбека.

У першій команді "Монако" Бадьяшіле вперше зіграв у сезоні 2018/19. З тих пір він провів 135 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Зокрема, 17 поєдинків оборонець зіграв у єврокубках.

Бадьяшіле став першим новачком "Челсі" після призначення Грема Поттера головним тренером команди. За місце в основі французький центрбек конкуруватиме з Фофана, Кулібалі, Чалобою і Тьягу Сілвою.