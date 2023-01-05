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"Челси" подписал звезду чемпионата Франции на 7,5 лет

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Лондон, Четверг 05 января 2023 16:58
"Челси" подписал звезду чемпионата Франции на 7,5 лет Фото: Бенуа Бадьяшиле (в центре) перебрался на "Стэмфорд Бридж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Молодой защитник Бенуа Бадьяшиле сменил французский "Монако" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний воспитанник монегасков переехал на Туманный Альбион. Несмотря на возраст, мощный защитник проводит свой пятый сезон на профессиональном уровне.

Бадьяшиле подписал с "синими" контракт на 7,5 лет. Примерная стоимость трансфера – 37 млн евро. Мощный левоногий защитник, дебютировавший в прошлом году в сборной Франции (2 поединка), может сыграть правого и левого центрбека.

В первой команде "Монако" Бадьяшиле впервые сыграл в сезоне 2018/19. С тех пор он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи. В частности, 17 поединков защитник сыграл в еврокубках.

Бадьяшиле стал первым новичком "Челси" после назначения Грэма Поттера главным тренером команды. За место в основе французский центрбек будет конкурировать с Фофана, Кулибали, Чалобой и Тьягу Силвой.

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Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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