"Челси" подписал звезду чемпионата Франции на 7,5 лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний воспитанник монегасков переехал на Туманный Альбион. Несмотря на возраст, мощный защитник проводит свой пятый сезон на профессиональном уровне.

Бадьяшиле подписал с "синими" контракт на 7,5 лет. Примерная стоимость трансфера – 37 млн евро. Мощный левоногий защитник, дебютировавший в прошлом году в сборной Франции (2 поединка), может сыграть правого и левого центрбека.

В первой команде "Монако" Бадьяшиле впервые сыграл в сезоне 2018/19. С тех пор он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи. В частности, 17 поединков защитник сыграл в еврокубках.

Бадьяшиле стал первым новичком "Челси" после назначения Грэма Поттера главным тренером команды. За место в основе французский центрбек будет конкурировать с Фофана, Кулибали, Чалобой и Тьягу Силвой.