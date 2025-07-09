"Челсі" першим вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу: відео голів і огляд матчу

Що далі?

Цей матч став важливим етапом для лондонців на шляху до другого в історії фіналу КЧС. Нагадаємо, "Челсі" вже виграв цей турнір у 2021 році, обігравши у вирішальному матчі "Палмейрас".

У цього річному фіналі команда зустрінеться з переможцем іншого півфінального протистояння, де зіграють французький ПСЖ та мадридський "Реал" з Андрієм Луніним, який нещодавно вляпався у мовний скандал. Цей матч відбудеться сьогодні, у середу, 9 липня, о 22:00 за київським часом.

Фінал Клубного чемпіонату світу-2025, де зійдуться найсильніші клуби планети, обіцяє бути видовищним завершенням турніру.

До слова, вирішальний матч мундіалю відбудеться у неділю, 13 липня. Місцем проведення поєдинку стане "Метлайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі (ця арена, що вміщує 82 500 глядачів, також прийматиме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року). Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди.