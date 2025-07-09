"Челси" первым вышел в финал Клубного чемпионата мира: видео голов и обзор матча

Что дальше?

Этот матч стал важным этапом для лондонцев на пути ко второму в истории финалу КЧМ. Напомним, "Челси" уже выиграл этот турнир в 2021 году, обыграв в решающем матче "Палмейрас".

В этом летнем финале команда встретится с победителем другого полуфинального противостояния, где сыграют французский ПСЖ и мадридский "Реал" с Андреем Луниным, который недавно вляпался в языковой скандал. Этот матч состоится сегодня, в среду, 9 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Финал Клубного чемпионата мира-2025, где сойдутся сильнейшие клубы планеты, обещает быть зрелищным завершением турнира.

К слову, решающий матч мундиаля состоится в воскресенье, 13 июля. Местом проведения поединка станет "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (эта арена, вмещающая 82 500 зрителей, также будет принимать финал Чемпионата мира по футболу 2026 года). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.