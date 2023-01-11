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"Челсі" орендував зірку збірної Португалії

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Лондон, Середа 11 січня 2023 14:31
"Челсі" орендував зірку збірної Португалії Фото: Жоау Феліш (у центрі) переїхав на Туманний Альбіон (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Португальський вінгер Жоау Феліш, якого нарекли спадкоємцем Кріштіану Роналду, змінив мадридський "Атлетіко" на лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний піренеєць найближчі півроку проведе на "Стемфорд Брідж". Лондонці орендували нападника до кінця сезону 2022/23.

Угода з мадридцями не передбачатиме можливості викупу Феліша. Перед переходом у "Челсі" португалець продовжив контракт із "Атлетіко" до 2027 року. Три з половиною роки тому "матрацники" віддали за вінгера понад 127 млн євро "Бенфіці". За "Челсі" він гратиме під 11-м номером.

Виступам Феліша на "Ванда Метрополітано" бракувало стабільності. Він провів у складі мадридців 131 матч у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі та віддав 18 результативних передач. Статистика нинішнього сезону – 20 поєдинків, 5 голів, 3 асисти.

Феліш став другим зимовим новачком "Челсі". Раніше "сині" підписали оборонця Бадьяшіле з "Монако". Трансфер французького центрбека коштував лондонцям 37 млн євро.

До слова, раніше екс-зірка "Челсі" Віаллі помер у 58 років через онкологію.

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