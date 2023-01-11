"Челси" арендовал звезду сборной Португалии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний пиренеец ближайшие полгода проведет на "Стэмфорд Бридж". Лондонцы арендовали нападающего до конца сезона 2022/23.

Соглашение с мадридцами не предусматривает возможности выкупа Фелиша. Перед переходом в "Челси" португалец продлил контракт с "Атлетико" до 2027 года. Три с половиной года назад "матрасники" отдали за вингера свыше 127 млн евро "Бенфике". За "Челси" он будет играть под 11-м номером.

Выступлениям Фелиша на "Ванда Метрополитано" не хватало стабильности. Он провел в составе мадридцев 131 матч во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и отдал 18 результативных передач. Статистика нынешнего сезона – 20 поединков, 5 голов, 3 ассиста.

Фелиш стал вторым зимним новичком "Челси". Ранее "синие" подписали защитника Бадьяшиле из "Монако". Трансфер французского центрбека обошелся лондонцам в 37 млн евро.