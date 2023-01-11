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"Челси" арендовал звезду сборной Португалии

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Лондон, Среда 11 января 2023 14:31
"Челси" арендовал звезду сборной Португалии Фото: Жоау Фелиш (в центре) переехал на Туманный Альбион (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Португальский вингер Жоау Фелиш, которого нарекли наследником Криштиану Роналду, сменил мадридский "Атлетико" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний пиренеец ближайшие полгода проведет на "Стэмфорд Бридж". Лондонцы арендовали нападающего до конца сезона 2022/23.

Соглашение с мадридцами не предусматривает возможности выкупа Фелиша. Перед переходом в "Челси" португалец продлил контракт с "Атлетико" до 2027 года. Три с половиной года назад "матрасники" отдали за вингера свыше 127 млн евро "Бенфике". За "Челси" он будет играть под 11-м номером.

Выступлениям Фелиша на "Ванда Метрополитано" не хватало стабильности. Он провел в составе мадридцев 131 матч во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и отдал 18 результативных передач. Статистика нынешнего сезона – 20 поединков, 5 голов, 3 ассиста.

Фелиш стал вторым зимним новичком "Челси". Ранее "синие" подписали защитника Бадьяшиле из "Монако". Трансфер французского центрбека обошелся лондонцам в 37 млн евро.

К слову, ранее экс-звезда "Челси" Виалли скончался в 58 лет из-за онкологии.

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