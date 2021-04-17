"Челси" обыграло "Ман Сити" и прошло в финал Кубка Англии

Первая половина встречи прошла без забитых голов. А вот уже на старте второй половины матча лондонцам удалось отметиться. Игроки "Челси" организовали быструю контратаку, запустив в прорыв Вернера, а тот, войдя в штрафную, отпасовал мяч на Зиеша. Перед марокканцем были уже пустые ворота - 1:0.

Этот счет стал окончательным в матче. Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных "Ман Сити".

Завтра определится второй финалист Кубка Англии. За путевку поборются "Лестер" и "Саутгемптон". Финал турнира состоится 15 мая.