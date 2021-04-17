"Челсі" обіграло "Ман Сіті" і пройшло у фінал Кубка Англії

Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. А ось вже на старті другої половини матчу лондонцям вдалося відзначитися. Гравці "Челсі" організували швидку контратаку, запустивши в прорив Вернера, а той, увійшовши у штрафну, відпасував м'яч на Зиеша. Перед марокканцем були вже порожні ворота - 1:0.

Цей рахунок став остаточним у матчі. Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко весь поєдинок провів на лавці запасних "Ман Сіті".

Завтра визначиться другий фіналіст Кубка Англії. Поборються За путівку "Лестер" і "Саутгемптон". Фінал турніру відбудеться 15 травня.