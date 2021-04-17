RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Челсі" обіграло "Ман Сіті" і пройшло у фінал Кубка Англії

Автор: Ігор Литвиненко

"Челсі" у півфінальному поєдинку Кубка Англії обіграло "Манчестер Сіті". Єдиний гол на рахунку Хакіма Зиеша.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. А ось вже на старті другої половини матчу лондонцям вдалося відзначитися. Гравці "Челсі" організували швидку контратаку, запустивши в прорив Вернера, а той, увійшовши у штрафну, відпасував м'яч на Зиеша. Перед марокканцем були вже порожні ворота - 1:0.

Цей рахунок став остаточним у матчі. Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко весь поєдинок провів на лавці запасних "Ман Сіті".

Завтра визначиться другий фіналіст Кубка Англії. Поборються За путівку "Лестер" і "Саутгемптон". Фінал турніру відбудеться 15 травня.

Нагадаємо, раніше на тижні "Челсі" оформило путівку в півфінал Ліги чемпіонів, пройшовши на шляху португальський "Порту".

Також у півфіналі ЛЧ зіграє і "Ман Сіті", який здобув дві перемоги над дортмундською "Боруссією" у чвертьфіналі турніру.

Зазначимо, у півфіналі ЛЧ "Челсі" зіграє з "Реалом", а "Ман Сіті" з "ПСЖ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Манчестер СитиЧелси
Читайте також
"Челсі" впевнено обіграв "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ
"Ман Сіті" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Боруссії". Зінченко в матчі не грав
Прогноз погоди