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"Челси" обыграло "Ман Сити" и прошло в финал Кубка Англии

Новина українською → Лондон, Суббота 17 апреля 2021 21:45
"Челси" обыграло "Ман Сити" и прошло в финал Кубка Англии Фото: "Челси" минимально обыграло "Ман Сити" в полуфинале Кубка Англии (twitter.com/EmiratesFACup)
Автор: Игорь Литвиненко

"Челси" в полуфинальном поединке Кубка Англии обыграло "Манчестер Сити". Единственный гол на счету Хакима Зиеша.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первая половина встречи прошла без забитых голов. А вот уже на старте второй половины матча лондонцам удалось отметиться. Игроки "Челси" организовали быструю контратаку, запустив в прорыв Вернера, а тот, войдя в штрафную, отпасовал мяч на Зиеша. Перед марокканцем были уже пустые ворота - 1:0.

Этот счет стал окончательным в матче. Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных "Ман Сити".

Завтра определится второй финалист Кубка Англии. За путевку поборются "Лестер" и "Саутгемптон". Финал турнира состоится 15 мая.

Напомним, ранее на неделе "Челси" оформило путевку в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя на пути португальский "Порту".

Также в полуфинале ЛЧ сыграет и "Ман Сити", который одержал две победы над дортмундской "Боруссией" в четвертьфинале турнира.

Отметим, в полуфинале ЛЧ "Челси" сыграет с "Реалом", а "Ман Сити" с "ПСЖ".

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