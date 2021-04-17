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"Челсі" обіграло "Ман Сіті" і пройшло у фінал Кубка Англії

Новость на русском → Лондон, Субота 17 квітня 2021 21:45
"Челсі" обіграло "Ман Сіті" і пройшло у фінал Кубка Англії Фото: "Челсі" мінімально обіграло "Ман Сіті" у півфіналі Кубка Англії (twitter.com/EmiratesFACup)
Автор: Ігор Литвиненко

"Челсі" у півфінальному поєдинку Кубка Англії обіграло "Манчестер Сіті". Єдиний гол на рахунку Хакіма Зиеша.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. А ось вже на старті другої половини матчу лондонцям вдалося відзначитися. Гравці "Челсі" організували швидку контратаку, запустивши в прорив Вернера, а той, увійшовши у штрафну, відпасував м'яч на Зиеша. Перед марокканцем були вже порожні ворота - 1:0.

Цей рахунок став остаточним у матчі. Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко весь поєдинок провів на лавці запасних "Ман Сіті".

Завтра визначиться другий фіналіст Кубка Англії. Поборються За путівку "Лестер" і "Саутгемптон". Фінал турніру відбудеться 15 травня.

Нагадаємо, раніше на тижні "Челсі" оформило путівку в півфінал Ліги чемпіонів, пройшовши на шляху португальський "Порту".

Також у півфіналі ЛЧ зіграє і "Ман Сіті", який здобув дві перемоги над дортмундською "Боруссією" у чвертьфіналі турніру.

Зазначимо, у півфіналі ЛЧ "Челсі" зіграє з "Реалом", а "Ман Сіті" з "ПСЖ".

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