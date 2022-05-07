"Челсі" можуть продати за 5,2 млрд доларів: скільки передадуть на допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У заяві клубу йдеться, що з загальної суми інвестицій 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,08 млрд доларів) будуть спрямовані на покупку акцій "Челсі". Доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великобританії, з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

Крім того, консорціум Bohley також надасть 1,75 млрд фунтів стерлінгів на інвестиції в стадіон "Стемфорд Брідж", академію та жіночу команду. Продаж має бути завершено в кінці травня, угода вимагає схвалення англійських футбольних властей і уряду Британії.

Скільки направлять на допомогу Україні

Роман Абрамович говорив, що на виручені від продажу "Челсі" гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.

"Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні", - говорив він і допускав, що кошти можуть бути спрямовані також на відновлення країни.

Таким чином, можна говорити про суму в 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,08 млрд доларів).