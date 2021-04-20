"Челсі" і "Ман Сіті" можуть вийти з Європейської Суперліги: що відомо

Футбольні клуби "Манчестер Сіті" і"Челсі" можуть вийти з Суперліги Європи . Раніше повідомлялося, що ці команди дали згоду на участь у Суперлізі.

"Наскільки я розумію, зараз Челсі готує документацію для запиту про вихід з ESL", - написав журналіст BBC.

У свою чергу журналіст The Sun повідомив, що" Манчестер Сіті " виходять з Суперліги Європи.

"Манчестер Сіті" виходить з Суперліги. Керівництво клубу заявило організаторам, що більше не хоче брати участь у схемі на 4,6 мільярда фунтів стерлінгів", - написав він.

Реакція тренерів

Серед тренерів про Суперлігу ніхто не висловлювався позитивно. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп у понеділок повторив свою тезу дворічної давності з критикою ідеї створення закритого чемпіонату для топ-клубів. Днем пізніше розкритикував ідею створення Суперліги менеджер "Ман Сіті" Пеп Гвардіола. Обидва клуби були заявлені серед творців ліги в неділю.

А ось тренер "Челсі" Томас Тухель пішов від конкретної оцінки такого кроку з боку клубу, який також" підписався" під створенням турніру. На прес-конференції він, фактично, дав зрозуміти, що не хоче обговорювати кроки керівництва клубу, в якому він працює.

Судові позови

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на неназвані джерела, " Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" та інші клуби Суперліги зіткнуться з судовими позовами на мільярди фунтів, якщо вони відмовляться від участі в змаганнях.

Джерело, близьке до Суперліги, заявило, що кожен з 12 клубів підписав контракти, щоб стати рівним акціонером у змаганнях.