Ліверпуль - Челсі: анонс матчу

Фото: Суперкубок УЄФА (uefa.com)

Готуємося до поєдинку за Суперкубок УЄФА

Переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" і переможець Ліги Європи "Челсі" розіграють перший єврокубковий трофей цього сезону - Суперкубок. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на каналі Футбол 1. Букмекери вважають "червоних" фаворитом протистояння. Вперше в історії матч великого турніру УЄФА обслужить жінка-арбітр.

14 серпня 22:00

Стамбул, стадіон "Бешикташ Парк"

Вперше матч за Суперкубок УЄФА буде чисто англійським. Всього в історії турніру було сім матчів за участю представників однієї країни: два італійських і п'ять іспанських. З 2014 року представники Іспанії чотири рази зустрічалися в Суперкубку УЄФА, востаннє це трапилося минулого року, коли "Атлетіко" здолав "Реал".

"Ліверпуль", який в червні вшосте завоював Кубок європейських чемпіонів, в шостий раз битиметься і за Суперкубок УЄФА. Цей трофей червоні вже вигравали тричі. Для дворазового чемпіона Ліги Європи "Челсі" це буде четвертий поєдинок за Суперкубок. Два останніх сині програли.

"Челсі" і "Ліверпуль" зіграють у єврокубках в 11 разів, хоча вперше перетнулися в турнірах УЄФА тільки в 2005 році. Всі десять попередніх матчів припали на Лігу чемпіонів. П'ять з них завершилися внічию, два виграв "Ліверпуль, три -" Челсі ", і лише одного разу різниця в рахунку перевищила один м'яч.

Вперше в історії чоловічий єврофінал обслужить жіноча бригада арбітрів. Головним суддею стане француженка Стефані Фраппар, якій будуть допомагати співвітчизниця Мануела Ніколозі і ірландка Мішель О'Ніл. Четвертим рефері буде турок Джюнейт Чакир.