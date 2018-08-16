"Атлетико" одолел "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

"Матрасники" в третий раз в истории выиграли трофей

"Атлетико" одолел своего соотечественника мадридский "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА сезона 2018/19. Поединок в Таллинне на стадионе "Лиллекюл​​​​​​а" завершился со счетом 4:2.

Команды забили по голу в каждом из основных таймов. В первой половине Карим Бензема ответил голом на точный удар Диего Косты с острейшего угла, а после перерыва вперед вышел уже "Реал" - Серхио Рамос реализовал пенальти, назначенный за игру Хуанфрана рукой в штрафной площади, но "Атлетико" успел отыграться благодаря дублю Косты.

Победитель матча определился в дополнительное время. На 99 минуте Сауль в касание отправил мяч в ворота Наваса, затем Коке позволил "Атлетико" получить комфортное преимущество в два мяча.

"Матрасники" в третий раз в истории выиграли трофей. Ранее они выигрывали его в 2010 и 2012 годах, обыграв в первом случае "Интер" (2:0), во втором - "Челси" (4:1).

Напомним, "сливочные" провели первый официальный матч без Криштиану Роналду, который в летнее межсезонье перешел в туринский "Ювентус".