"Челсі" – "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій: хто фаворит та де дивитися

Хто фаворит фіналу

Битва за третій за рангом єврокубок розпочнеться в середу – о 22:00 за київським часом.

Лондонський "Челсі" був рейтинг-фаворитом турніру від самого його початку. І фінал не виключення, незважаючи на те, що шоста команда за підсумками Ла Ліги – "Бетіс" із Севільї – суперник рангом значно вищий, ніж ті, з ким перетиналися "сині" на шляху до вирішального протистояння.

На перемогу лондонців у основний час можна поставити з коефіцієнтом - 1,80. Нічия оцінюється – в 3,40. Виграш іспанського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 4,20.

На те, що "Челсі" здобуде трофей в овертаймі або серії пенальті – коефіцієнт 1,37. На тріумф "Бетіса" за тих же умов – дають 3,20.

Гравці англійського клубу і серед фаворитів на забитий гол у фіналі. Головний – Коул Палмер (коефіцієнт – 2,50). За ним – Марк Гіу (3,00), Ноні Мадуеке (3,15), Педру Нету (3,40) та Тарік Джордж (4,00). І лише після цього квінтету "аристократів" серед претендентів на гол – перший представник "Бетіса" – Седрік Бакамбу (4,20).

Де дивитися матч

Вирішальний поєдинок Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Перегляд матчу у прямому ефірі буде доступним за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.