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"Челси" - "Бетис" в финале Лиги конференций: кто фаворит и где смотреть

Фото: "Челси" - явный фаворит финала Лиги конференций (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Андрей Костенко

28 мая в польском Вроцлаве в финале Лиги конференций сойдутся английский "Челси" и испанский "Бетис".

Какие прогнозы и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Кто фаворит финала

Битва за третий по рангу еврокубок начнется в среду - в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский "Челси" был рейтинг-фаворитом турнира с самого его начала. И финал не исключение, несмотря на то, что шестая команда по итогам Ла Лиги - "Бетис" из Севильи - соперник рангом значительно выше, чем те, с кем пересекались "синие" на пути к решающему противостоянию.

На победу лондонцев в основное время можно поставить с коэффициентом - 1,80. Ничья оценивается - в 3,40. Выигрыш испанского клуба по итогам 90 минут поединка - 4,20.

На то, что "Челси" добудет трофей в овертайме или серии пенальти - коэффициент 1,37. На триумф "Бетиса" при тех же условиях - дают 3,20.

Игроки английского клуба и среди фаворитов на забитый гол в финале. Главный - Коул Палмер (коэффициент - 2,50). За ним - Марк Гиу (3,00), Нони Мадуэке (3,15), Педру Нету (3,40) и Тарик Джордж (4,00). И только после этого квинтета "аристократов" среди претендентов на гол - первый представитель "Бетиса" - Седрик Бакамбу (4,20).

Где смотреть матч

Решающий поединок Лиги конференций покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Просмотр матча в прямом эфире будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Ранее стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.

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