Чекають контрнаступу? Росіяни підготували близько 1500 кілометрів укріплень

За даними видання, оборонні рубежі російських військових простягаються від західного краю Криму до кордону Росії та Білорусі.

Траншеї в Криму

Про проведення фортифікаційних робіт в анексованому Криму самопроголошений глава республіки Сергій Аксьонов говорив ще в листопаді минулого року.

Тоді, уздовж узбережжя Євпаторії простяглися лінії траншей і бункерів, в окремих місцях було встановлено позиції артилерії. Прямо на пляжах міста росіяни розмістили "зуби дракона".

Особливу увагу окупанти приділили посиленню оборонних рубежів на Перекопському перешийку і Чонгарській протоці. За даними OSINT-аналітика Бреді Африка, окопи вириті вздовж Північно-Кримського каналу від Армянська до Джанкоя; в окремих місцях на супутникових знімках видно лінії "драконячих зубів". Аналогічні укріплення прикривають і Керч із заходу.

Укріплення в Запорізькій області

Російські військові побудували укріплення в Запорізькій області в районі Токмака і Мелітополя, так, як ці міста вважаються одними з імовірних цілей наступу ЗСУ.

Для прикриття окупованої частини Запорізької області, включно з околицями Мелітополя, росіяни побудували одразу кілька оборонних ліній на смузі, протяжністю в 25-30 кілометрів від передової до Токмака. Основні укріплення зосереджені в районі міста Токмак. Першу лінію займають вогневі точки, спостережні пости та розташовані окремо траншеї взводних опорних пунктів.

Судячи з усього, окупанти розраховують у разі наступу ЗСУ відійти з цих позицій на основну оборонну лінію на відстані п'яти кілометрів від лінії фронту, саме там було виявлено суцільну лінію траншей. За нею - зона розташування артилерії та позицій для бронетехніки.

"Лінія Пригожина" в Луганській області

Новини про те, що ПВК "Вагнера", керівником якого є Євген Пригожин, будує оборонні рубежі в Луганській області, з'явилися в жовтні минулого року, відтоді ці укріплення почали називати "лінією Пригожина". Однак пізніше обладнання траншей і протитанкових загороджень довелося призупинити через погану погоду - за даними аналізу військових аналітиків, будівництво відновили на початку року.

Укріплення з'явилися на флангах російського угруповання в районі Соледара, під Сватовим і Кремінною - тут зупинився осінній контрнаступ ЗСУ, під час якого українці звільнили окуповані райони Харківської області.

Нові траншеї також з'явилися на північ від Донецька, в районі сіл Ольгинка та Єгорівка. У районі Зайцевого біля лінії фронту свіжі укріплення перетинаються з окопами, виритими ще 2015 року.

Марні спроби росіян в укріпленні своїх флангів

За даними видання, на укріплення на кордоні з Україною росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів (125 мільйонів доларів).

Однак, попри те, що російські укріплення простяглися і вздовж кордону з Україною в Курській, Бєлгородській і Брянській областях, це не заважає збройним угрупованням, яких влада РФ називає "українськими диверсантами", заходити вглиб території Росії.

Ми також повідомляли, що на знімках супутника було зафіксовано, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ.

Усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - в матеріалі РБК-Україна.

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