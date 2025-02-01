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Чекати на зиму? Синоптики дали прогноз на перший день лютого

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 1 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 лютого, в Україні місцями очікується дощ. Водночас на півдні буде до 12° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні, крім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, на Закарпатті невеликий мокрий сніг.

У південних та східних областях вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, на сході країни південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла; на півдні країни вдень 7-12°. В Карпатах сніг, температура протягом доби 0-4° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 2-7°; у Києві вдень 4-6°.

Погода в Україні 1 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Січень 2025 року видався досить теплим. Зокрема, синоптики зафіксували рекорд 30 січня в 14 обласних центрах України.

Водночас лютий принесе похолодання в Україну. Зниження температури прогнозують у більшості регіонів.

Водночас варто зазначити, що останній місяць зими також не буде занадто холодним, як це було зазвичай. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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