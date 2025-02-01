Чекати на зиму? Синоптики дали прогноз на перший день лютого

Погода в Україні

Січень 2025 року видався досить теплим. Зокрема, синоптики зафіксували рекорд 30 січня в 14 обласних центрах України.

Водночас лютий принесе похолодання в Україну. Зниження температури прогнозують у більшості регіонів.

Водночас варто зазначити, що останній місяць зими також не буде занадто холодним, як це було зазвичай. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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