Ждать зиму? Синоптики дали прогноз на первый день февраля

Погода в Украине

Январь 2025 года выдался достаточно теплым. В частности, синоптики зафиксировали рекорд 30 января в 14 областных центрах Украины.

При этом февраль принесет похолодание в Украину. Снижение температуры прогнозируют в большинстве регионов.

В тоже время, стоит отметить, что последний месяц зимы также не будет слишком холодным, как это было обычно. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.