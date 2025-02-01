Чекати на зиму? Синоптики дали прогноз на перший день лютого

Сьогодні, 1 лютого, в Україні місцями очікується дощ. Водночас на півдні буде до 12° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вдень 2-7°; у Києві вдень 4-6°. Погода в Україні 1 лютого (facebook.com/UkrHMC)

У південних та східних областях вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, на сході країни південний, 5-10 м/с.

В Україні, крім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, на Закарпатті невеликий мокрий сніг.

Погода в Україні

Січень 2025 року видався досить теплим. Зокрема, синоптики зафіксували рекорд 30 січня в 14 обласних центрах України.

Водночас лютий принесе похолодання в Україну. Зниження температури прогнозують у більшості регіонів.

Водночас варто зазначити, що останній місяць зими також не буде занадто холодним, як це було зазвичай. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.