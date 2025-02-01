Чекати на зиму? Синоптики дали прогноз на перший день лютого
Сьогодні, 1 лютого, в Україні місцями очікується дощ. Водночас на півдні буде до 12° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні, крім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, на Закарпатті невеликий мокрий сніг.
У південних та східних областях вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, на сході країни південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла; на півдні країни вдень 7-12°. В Карпатах сніг, температура протягом доби 0-4° морозу.
Погода у Києві та області
Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 2-7°; у Києві вдень 4-6°.
Погода в Україні 1 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Січень 2025 року видався досить теплим. Зокрема, синоптики зафіксували рекорд 30 січня в 14 обласних центрах України.
Водночас лютий принесе похолодання в Україну. Зниження температури прогнозують у більшості регіонів.
Водночас варто зазначити, що останній місяць зими також не буде занадто холодним, як це було зазвичай. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.