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Ждать зиму? Синоптики дали прогноз на первый день февраля

Украина, Суббота 01 февраля 2025 07:00
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Ждать зиму? Синоптики дали прогноз на первый день февраля Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 1 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 февраля, в Украине местами ожидается дождь. В то же время на юге будет до 12° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, умеренные дожди, на Закарпатье небольшой мокрый снег.

В южных и восточных областях утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, на востоке страны южный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла; на юге страны днем 7-12°. В Карпатах снег, температура в течение суток 0-4° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 2-7°; в Киеве днем 4-6°.
Ждать зиму? Синоптики дали прогноз на первый день февраля
Погода в Украине 1 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Январь 2025 года выдался достаточно теплым. В частности, синоптики зафиксировали рекорд 30 января в 14 областных центрах Украины.

При этом февраль принесет похолодание в Украину. Снижение температуры прогнозируют в большинстве регионов.

В тоже время, стоит отметить, что последний месяц зимы также не будет слишком холодным, как это было обычно. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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