Чекати на морози в -20? Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода у першу декаду січня в Україні

Погоду першої декади січня 2025 визначала низка теплих атмосферних фронтів. Спостерігалися аномально високі порівняно з нормою температури повітря (середні та максимальні).

Вони відповідали кліматичній нормі середини березня. Високий температурний фон утримувався упродовж всієї декади.

Атмосферні фронти при переміщені через Україну обумовили на переважній частині території лише незначні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки.

Сніговий покрив був нестійким та швидко руйнувався під дією позитивних температур повітря.

Як повідомлялось, загалом погода в січні 2025 в Україні буде тепліше звичайного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.