Ждать морозов в -20? Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Из ближайшей синоптической перспективы самая холодная ночь уже пришлась на вторник, 14 января. В течение дня 14 января ожидается в Украине от -2 до +2 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время повсеместно будет без осадков. Ветер западного направления, умеренный, на севере порывистый.

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве 14 января осадков не предвидится, днем 0....-2 градусов.

В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпит особых изменений, около 0. С 19 января днем потеплеет до +3....+7 градусов.