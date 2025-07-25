Чекаємо рішення Ради: посли G7 відреагували на законопроект Зеленського щодо НАБУ

Посли країн "Великої сімки" привітали рішення президента Володимира Зеленського щодо нового законопроекту про НАБУ та САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послів G7 у соцмережі X.
"Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату", - сказано у заяві.
Водночас посли зауважили, що будуть уважно стежити за ситуацією та розвитком подій та чекають на швидке прийняття законопроекту Верховною Радою.
Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня фактично урізала повноваження НАБУ і САП, ухваливши резонансний закон. При цьому Єврокомісар з питань розширення Марта Кос відреагувала на таке рішення українського парламенту. За її словами, ухвалення закону - серйозний крок назад. А ось посли G7 тоді виразили занепокоєність.
24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи.
Цим документом передбачено, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.
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