UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чекаємо рішення Ради: посли G7 відреагували на законопроект Зеленського щодо НАБУ

Ілюстративне фото: посли G7 відреагували на законопроект Зеленського щодо НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Посли країн "Великої сімки" привітали рішення президента Володимира Зеленського щодо нового законопроекту про НАБУ та САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послів G7 у соцмережі X.

"Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату", - сказано у заяві.

Водночас посли зауважили, що будуть уважно стежити за ситуацією та розвитком подій та чекають на швидке прийняття законопроекту Верховною Радою.

Законопроект про НАБУ і САП

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня фактично урізала повноваження НАБУ і САП, ухваливши резонансний закон. При цьому Єврокомісар з питань розширення Марта Кос відреагувала на таке рішення українського парламенту. За її словами, ухвалення закону - серйозний крок назад. А ось посли G7 тоді виразили занепокоєність.

Законопроект Зеленського

24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи.

Цим документом передбачено, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУВерховна радаВолодимир ЗеленськийG7