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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Чекаємо кроку від Путіна": Макрон розповів про зустріч із Зеленським

Фото: український президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню та співпраці для досягнення миру. Тепер черга російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона.

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

"Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього", - сказав глава Франції.

Водночас він зазначив, що наразі крок за російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру", - говорить Макрон.

Президент Франції наголосив, що він продовжить роботу в рамках "коаліції рішучих", що була започаткована в Парижі в березні, щоб досягти як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні.

Зеленський у Ватикані

Нагадаємо, що український президент сьогодні прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Варто відзначити, що в Італії наразі присутні лідери багатьох інших держав.

Під час свого візиту український лідер уже провів зустріч щонайменше з двома президентами. Адже крім Макрона він поговорив з главою Білого дому Дональдом Трампом. Після зустрічі з президентом США, Зеленський назвав її "дуже символічною".

Крім того, відомо, що Зеленський вже зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон