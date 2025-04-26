"Чекаємо кроку від Путіна": Макрон розповів про зустріч із Зеленським

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

"Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього", - сказав глава Франції.

Водночас він зазначив, що наразі крок за російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру", - говорить Макрон.

Президент Франції наголосив, що він продовжить роботу в рамках "коаліції рішучих", що була започаткована в Парижі в березні, щоб досягти як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні.