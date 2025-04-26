"Ждем шага от Путина": Макрон рассказал о встрече с Зеленским

Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня и сотрудничеству для достижения мира. Теперь очередь российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.
"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказал президент Франции.
Макрон подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня.
"Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами, чтобы достичь этого", - сказал глава Франции.
В то же время он отметил, что сейчас шаг за российским диктатором Владимиром Путиным.
"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - говорит Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работу в рамках "коалиции решительных", которая была начата в Париже в марте, чтобы достичь как прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине.
Напомним, что украинский президент сегодня прибыл в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Стоит отметить, что в Италии сейчас присутствуют лидеры многих других государств.
Во время своего визита украинский лидер уже провел встречу по меньшей мере с двумя президентами. Ведь кроме Макрона он поговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом. После встречи с президентом США, Зеленский назвал ее "очень символической".
Кроме того, известно, что Зеленский уже встретился с британским премьером Киром Стармером. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.