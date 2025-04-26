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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Ждем шага от Путина": Макрон рассказал о встрече с Зеленским

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня и сотрудничеству для достижения мира. Теперь очередь российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.

"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня.

"Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами, чтобы достичь этого", - сказал глава Франции.

В то же время он отметил, что сейчас шаг за российским диктатором Владимиром Путиным.

"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - говорит Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работу в рамках "коалиции решительных", которая была начата в Париже в марте, чтобы достичь как прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине.

Зеленский в Ватикане

Напомним, что украинский президент сегодня прибыл в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Стоит отметить, что в Италии сейчас присутствуют лидеры многих других государств.

Во время своего визита украинский лидер уже провел встречу по меньшей мере с двумя президентами. Ведь кроме Макрона он поговорил с главой Белого дома Дональдом Трампом. После встречи с президентом США, Зеленский назвал ее "очень символической".

Кроме того, известно, что Зеленский уже встретился с британским премьером Киром Стармером. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон