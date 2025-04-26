"Ждем шага от Путина": Макрон рассказал о встрече с Зеленским

"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня.

"Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами, чтобы достичь этого", - сказал глава Франции.

В то же время он отметил, что сейчас шаг за российским диктатором Владимиром Путиным.

"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - говорит Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работу в рамках "коалиции решительных", которая была начата в Париже в марте, чтобы достичь как прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине.