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Не чекаємо чарівних дат. Данілов зробив заяву через ажіотаж довкола контрнаступу ЗСУ

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Контрнаступ українських сил відбувається щодня. Інформаційний ажіотаж довкола цієї теми не на користь Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО попередили, що плани щодо майбутнього контрнаступу наших воїнів є надсекретною інформацією, а остаточні рішення приймаються у вирішальний момент з міркувань безпеки.

Додамо, раніше в Міноборони закликали не обговорювати контрнаступ, оскільки це може зашкодити діям українських військових.

Як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, а слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

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