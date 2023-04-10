Не чекаємо чарівних дат. Данілов зробив заяву через ажіотаж довкола контрнаступу ЗСУ

"Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО попередили, що плани щодо майбутнього контрнаступу наших воїнів є надсекретною інформацією, а остаточні рішення приймаються у вирішальний момент з міркувань безпеки.

Додамо, раніше в Міноборони закликали не обговорювати контрнаступ, оскільки це може зашкодити діям українських військових.

Як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, а слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

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