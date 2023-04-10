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Не ждем волшебных дат. Данилов сделал заявление из-за ажиотажа вокруг контрнаступления ВСУ

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Контрнаступление украинских сил происходит каждый день. Информационный ажиотаж вокруг этой темы не в пользу Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины", - написал Данилов.

Напомним, ранее в ГУР МО предупредили, что планы по предстоящему контрнаступлению наших воинов являются сверхсекретной информацией, а окончательные решения принимаются в решающий момент по соображениям безопасности.

Добавим, ранее в Минобороны призвали не обсуждать контрнаступление, поскольку это может нанести вред действиям украинских военных.

Как заявил глава Минобороны Алексей Резников, украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, а подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

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