Ждет судьба СССР. СМИ узнали, какое предупреждение глава ЦРУ привез в Москву
Российская экономика оказалась под угрозой краха по сценарию СССР, а ситуация на фронте зашла в тупик. Такое предостережение Кремль получил от американской разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву передал российскому руководству предупреждение о реальном состоянии экономики РФ. Информация об этом стала известна западным партнерам по отчетам американской разведки.
Издание отмечает, что ключевая угроза Кремлю заключается не только в боевых действиях на Донбассе или ударах беспилотников по территории России.
"В военном плане ситуация сводится к патовой. Но в экономическом плане Россия не справится. Экономика потерпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны", - говорится в материале.
Политика США и позиция Трампа
Журналисты отмечают, что именно эти выводы разведки формируют текущую политику Вашингтона по отношению к Украине. Поэтому российскому руководству не стоит рассчитывать, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины.
Главное требование США к Кремлю сейчас заключается в призыве: "Ведите переговоры!"
Сомнения по поводу саммита G20
По данным источников издания, в немецких дипломатических кругах есть серьезные сомнения в том, приедет ли российский диктатор на саммит "Большой двадцатки" (G20), который должен состояться в декабре во Флориде.
Аналитики предполагают, что Путин может рассчитывать на получение определенных военных преимуществ в течение зимнего периода, чтобы попытаться улучшить свои позиции перед возможным началом переговоров.
Визит Рэтклиффа в Москву
Напомним, 25 августа Джон Рэтклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом, в рамках которого провел ряд встреч.
Отметим, в Кремле заявляли, что Рэтклифф не встречался с российским диктатором. Отмечалось, что его визит был связан с "налаживанием контактов между службами безопасности".
Позже глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что поездка Ретклиффа была в значительной степени рутинной.
В то же время The New York Times писало, что Рэтклифф посетил Москву, чтобы лично озвучить российским властям неутешительную оценку хода войны против Украины и убедить Кремль заключить соглашение, пока условия для этого не стали еще хуже.