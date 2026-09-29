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Ждет судьба СССР. СМИ узнали, какое предупреждение глава ЦРУ привез в Москву

21:13 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Ждет судьба СССР. СМИ узнали, какое предупреждение глава ЦРУ привез в Москву Фото: Джон Рэтклифф (Getty Images)
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Российская экономика оказалась под угрозой краха по сценарию СССР, а ситуация на фронте зашла в тупик. Такое предостережение Кремль получил от американской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву передал российскому руководству предупреждение о реальном состоянии экономики РФ. Информация об этом стала известна западным партнерам по отчетам американской разведки.

Издание отмечает, что ключевая угроза Кремлю заключается не только в боевых действиях на Донбассе или ударах беспилотников по территории России.

"В военном плане ситуация сводится к патовой. Но в экономическом плане Россия не справится. Экономика потерпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны", - говорится в материале.

Политика США и позиция Трампа

Журналисты отмечают, что именно эти выводы разведки формируют текущую политику Вашингтона по отношению к Украине. Поэтому российскому руководству не стоит рассчитывать, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины.

Главное требование США к Кремлю сейчас заключается в призыве: "Ведите переговоры!"

Сомнения по поводу саммита G20

По данным источников издания, в немецких дипломатических кругах есть серьезные сомнения в том, приедет ли российский диктатор на саммит "Большой двадцатки" (G20), который должен состояться в декабре во Флориде.

Аналитики предполагают, что Путин может рассчитывать на получение определенных военных преимуществ в течение зимнего периода, чтобы попытаться улучшить свои позиции перед возможным началом переговоров.

Визит Рэтклиффа в Москву

Напомним, 25 августа Джон Рэтклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом, в рамках которого провел ряд встреч.

Отметим, в Кремле заявляли, что Рэтклифф не встречался с российским диктатором. Отмечалось, что его визит был связан с "налаживанием контактов между службами безопасности".

Позже глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что поездка Ретклиффа была в значительной степени рутинной.

В то же время The New York Times писало, что Рэтклифф посетил Москву, чтобы лично озвучить российским властям неутешительную оценку хода войны против Украины и убедить Кремль заключить соглашение, пока условия для этого не стали еще хуже.

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