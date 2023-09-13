У Чехії зробили важливу заяву щодо екстрадиції ухилянтів до України
Чехія не буде масово видавати Україні чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Але українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретної людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства юстиції Чехії Володимира Ржепка, якогоцитує Idnes.
Він зазначив, що Чехія не видаватиме Україні ухилянтів, оскільки Європейська конвенція виключає екстрадицію за військові злочини, ухилення від військової служби, дезертирство або непокору наказу.
При цьому в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.
"Але в конкретному випадку це залежатиме не від правової кваліфікації, а від фактичної поведінки, за якою українські судові органи врешті подадуть запит про екстрадицію конкретної особи", - сказав Ржепка.
Екстрадиція ухилянтів в Україну
Зазначимо, що після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних - тих, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.
При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не буде.
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