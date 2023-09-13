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В Чехии сделали важное заявление об экстрадиции уклонистов в Украину

Чехия, Среда 13 сентября 2023 12:54
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В Чехии сделали важное заявление об экстрадиции уклонистов в Украину Иллюстративное фото: в Чехии сделали важное заявление об экстрадиции уклонистов в Украину (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Чехия не будет массово выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от службы в армии. Но украинские суды могут запросить экстрадицию конкретного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства юстиции Чехии Владимира Ржепко, которого цитирует Idnes.

Он отметил, что Чехия не будет выдавать Украине уклонистов, так как Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления, уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу.

При этом в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию.

"Но в конкретном случае это будет зависеть не от правовой квалификации, а от фактического поведения, согласно которому украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного лица", - сказал Ржепка.

Экстрадиция уклонистов в Украине

Отметим, что после начала мобилизации в Украине в феврале 2022 начали возникать схемы для выезда за границу военнообязанных - тех, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.

При этом нардеп Федор Вениславский отметил, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет.

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Чехия выезд за границу
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