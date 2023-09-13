В Чехии сделали важное заявление об экстрадиции уклонистов в Украину

Чехия не будет массово выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от службы в армии. Но украинские суды могут запросить экстрадицию конкретного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства юстиции Чехии Владимира Ржепко, которого цитирует Idnes .

Он отметил, что Чехия не будет выдавать Украине уклонистов, так как Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления, уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу.

При этом в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию.

"Но в конкретном случае это будет зависеть не от правовой квалификации, а от фактического поведения, согласно которому украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного лица", - сказал Ржепка.

Экстрадиция уклонистов в Украине

Отметим, что после начала мобилизации в Украине в феврале 2022 начали возникать схемы для выезда за границу военнообязанных - тех, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.

При этом нардеп Федор Вениславский отметил, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет.

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