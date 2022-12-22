У Чехії завершила підготовку перша група українських військових

Сьогодні, 22 грудня, в Чехії перша група українських військових завершила підготовку, яку проходила з 4 грудня під керівництвом чеської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz

Під час навчань нУ відповідь українські військові передали

Нагадаємо, українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії.

Раніше ми писали, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися системі Patriot. Адже, вчора 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.

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