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В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных

Фото: в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 декабря, в Чехии первая группа украинских военных завершила подготовку, проходившую с 4 декабря под руководством чешской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.sz.

Сегодня первая группа

Во время учений В ответ украинские военные передали

Напомним, украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии.

Раньше мы писали, сколько времени понадобится украинским военным, чтобы научиться системе Patriot. Ведь вчера 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

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Чехия