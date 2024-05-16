У Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому: умови

Уряд Чехії затвердив параметри пілотної програми сприяння добровільному поверненню в Україну. Вона призначена для людей, які проживають у Чехії у зв'язку із війною в Україні і стосуватиметься як тих, хто має тимчасовий захист, так і тих, хто отримав міжнародний захист.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хт за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги", – повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

За його словами, програма повернення не має стосунку до військової служби українців.

Пілотний проект програма діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 людей. 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженцям можуть надати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.

Зазначається, що подати заявку на таку допомогу можна буде лише один раз. Якщо людина захоче повернутися до Чехії упродовж наступних 12 місяців і подати заяву на дозвіл на проживання, їй доведеться сплатити половину витрат. На пілотний проект виділено 5 595 000 чеських крон (приблизно 227 тис. євро).