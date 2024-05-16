В Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой: условия

Чешское правительство запускает проект помощи в добровольном возвращении в Украину. Программа для украинских беженцев заработает с июня.
Проект не связан с военной службой украинцев, сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт чешского Министерства внутренних дел.
Правительство Чехии утвердило параметры пилотной программы содействия добровольному возвращению в Украину. Она предназначена для людей, проживающих в Чехии в связи с войной в Украине и будет касаться как тех, кто имеет временную защиту, так и тех, кто получил международную защиту.
"Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи", – сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.
По его словам, программа возвращения не имеет отношения к военной службе украинцев.
Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь 2024 года и охватит 430 человек. 400 украинцев смогут получить билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. 30 беженцам могут предоставить индивидуальный медицинский транспорт для возвращения из Чехии.
Отмечается, что подать заявку на такую помощь можно будет только один раз. Если человек захочет вернуться в Чехию в течение следующих 12 месяцев и подать заявление на жительство, ему придется заплатить половину расходов. На пилотный проект выделено 5 595 000 чешских крон (приблизительно 227 тыс. евро).
Напомним, мы писали сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе. В Чехии среди людей трудоспособного возраста пока не намерены уезжать 73%.
Также мы рассказывали, сколько украинцев могут получить право на новый статус в Чехии. Условием будет экономическая самостоятельность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.