У Чехії вимагають скасувати всі виплати українським біженцям

Що конкретно пропонує Окамура

"Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців", - заявив спікер палати депутатів, лідер партії "Свобода і пряма демократія" (SPD), в ефірі CNN Prima NEWS.

За його словами, працевлаштовані українці мають перейти на звичайні дозволи на проживання, як інші іноземці, а всі, хто не має роботи, - повернутися на батьківщину, щойно завершиться війна.

Що вже змінилося раніше

Окамура назвав своїм успіхом уже ухвалене посилення правил для нових заявників з України - тепер чоловіки призовного віку не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у ЄС. За його словами, саме зусиллями SPD таких чоловіків позбавили автоматичного права на прихисток у Союзі.

Кого це правило не стосується

Нова вимога поширюється лише на майбутніх заявників. Українці, які вже мали чинний тимчасовий захист на момент ухвалення цього рішення й безперервно зберігають статус, підтверджувати виконання військового обов'язку не мусять - їхній захист гарантований до 2028 року.

Чого хоче Окамура насправді

Втім сам Окамура вважає ці вже ухвалені обмеження недостатніми. Лідер SPD пропонує піти значно далі за чинні правила ЄС - не просто обмежити прийом нових заявників-чоловіків, а повністю скасувати в Чехії весь режим тимчасового захисту та припинити будь-які виплати його нинішнім отримувачам.