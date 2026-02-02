У Чехії відбувся масштабний мітинг на підтримку президента

За оцінками організаторів, участь у демонстрації взяли від 80 до 90 тисяч чехів, які заповнили головні площі Праги. Мітинг організував громадський рух Milion chvilek pro demokracii (“Мільйон моментів за демократію”) у підтримку Павела та демократичних цінностей.

Учасники акції скандували гасла на підтримку президента, тримали прапори Чехії, ЄС та України, а на великих екранах транслювали виступи спікерів. Демонстранти виступили проти політичного тиску та намагалися продемонструвати солідарність із главою держави.

Рішення про мітинг пов’язане з конфліктом між Павелом і правим крилом уряду, зокрема міністром закордонних справ Петром Мацінкою та партією Motoristé, яких критично сприйняли через суперечливі політичні позиції. Президент відмовився затвердити призначення певного міністра, що викликало різку реакцію в урядовій коаліції.

Уряд під керівництвом прем’єр-міністра Андрея Бабіша вже висловлював підтримку праву громадян на мирні зібрання, але закликав усіх учасників дотримуватися демократичних процедур і поважати результати виборів.

Організатори акції анонсували можливість ще більш масштабних демонстрацій, у тому числі зі збором підписів у підтримку президента, а також закликали підтримати майбутні протестні ініціативи на підтримку України.