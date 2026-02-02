В Чехии состоялся масштабный митинг в поддержку президента

По оценкам организаторов, участие в демонстрации приняли от 80 до 90 тысяч чехов, которые заполнили главные площади Праги. Митинг организовало общественное движение Milion chvilek pro demokracii ("Миллион моментов за демократию") в поддержку Павела и демократических ценностей.

Участники акции скандировали лозунги в поддержку президента, держали флаги Чехии, ЕС и Украины, а на больших экранах транслировали выступления спикеров. Демонстранты выступили против политического давления и пытались продемонстрировать солидарность с главой государства.

Решение о митинге связано с конфликтом между Павелом и правым крылом правительства, в частности министром иностранных дел Петром Мацинкой и партией Motoristé, которых критически восприняли из-за противоречивых политических позиций. Президент отказался утвердить назначение определенного министра, что вызвало резкую реакцию в правительственной коалиции.

Правительство под руководством премьер-министра Андрея Бабиша уже выражало поддержку праву граждан на мирные собрания, но призвало всех участников соблюдать демократические процедуры и уважать результаты выборов.

Организаторы акции анонсировали возможность еще более масштабных демонстраций, в том числе со сбором подписей в поддержку президента, а также призвали поддержать будущие протестные инициативы в поддержку Украины.