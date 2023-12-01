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У Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українців: деталі

Чехія, Прага, П'ятниця 01 грудня 2023 15:20
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У Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українців: деталі Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії зможуть продовжити статус тимчасового захисту до кінця березня 2025 року. Чеський парламент схвалив відповідний законопроект 1 грудня.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Законопроект Lex Ukrajina XI схвалений чеським парламентом і відправлений на розгляд Сенату, після чого його має підписати президент.

"Основною метою поправки є створення механізму продовження захисту до кінця березня 2025 року, що є загальноєвропейським рішенням, на яке ми реагуємо в нашій правовій системі", – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Українці і надалі матимуть доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Процедура продовження має бути практично такою самою, як цього року. До 15 березня 2024 року треба буде зареєструватися в електронному вигляді та записатися на дату особистого візиту до відділення МВС, щоб отримати візову наклейку на підтвердження тимчасового захисту.

Між тим, поправками до закону передбачено, що термін безкоштовного проживання скоротиться із 150 до 90 днів. Це стосуватиметься усіх категорій біженців, навіть вразливих категорій. Нові правила почнуть застосовувати із вересня 2024 року.

"Усі особи, у яких 1 вересня 2024 року закінчиться 90-денний термін, повинні будуть залишити екстрено надане житло або – за погодженням з надавачем житла – перейти на стандартний договірний режим, тобто оплачувати житло за рахунок власних коштів", – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

За новими правилами, біженцям повинні будуть надати нову довідку про проживання з офіційно завіреним підписом власника чи орендодавця.

Серед інших змін, передбачених новою версією закону Lex Ukrajina, засуджені до депортації українці більше не зможуть користуватися тимчасовим захистом.

Також уряд зможе встановлювати правила грошової допомоги на добровільне повернення додому.

У січні збиратиметься робоча група з "перехідного" закону Lex Ukrajina, яка буде . вирішувати питання про статус осіб із тимчасовим захистом після березня 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, як влаштувалися українські біженці в Чехії. Багатьом після зміни правил допомоги бракує коштів на проживання.

Раніше ми розповідали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.

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