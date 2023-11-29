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Безробіття і борги. Як влаштувалися українські біженці в Чехії: опитування

Середа 29 листопада 2023 16:29
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Безробіття і борги. Як влаштувалися українські біженці в Чехії: опитування Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехія посідає третє місце у Європі за кількістю українських біженців. Зараз у країні перебувають понад 350 тисяч втікачів від війни.

Як влаштувалися українські біженці у Чехії та з якими проблемами стикаються, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У новому соціологічному дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та агентства SocioFactor йдеться, що дві третини працездатних біженців у Чехії вже працюють. Третина з них – у промисловості. Стільки ж людей влаштувалися у готельно-ресторанній сфері та сфері послуг.

7% респондентів були зареєстровані як безробітні, інші були поза ринком праці – зокрема, матері малолітніх дітей.

Менше 40% отримували допомогу від чеської соціальної системи. 8% опитаних розповіли, що влаштувалися на нелегальну чи ризиковану роботу через брак грошей. 7% почали позичати гроші на їжу.

Половина сімей живуть в орендованому житлі. Кожна п'ята родина – під одним дахом із іншими людьми. Також майже 20% біженців живуть у хостелах. Інші – в готелях чи гуртожитках для працівників.

Більше третини сімей біженців повністю оплачують житло. 30% не платять за місце проживання. 25% оплачують частково – у державних закладах,у друзів чи родичів. 8% опитаних роботодавці допомагають оплачувати житло.

Опитування проводилося у червні та липні по всій Чехії. Участь взяли 1218 сімей українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Нові правила стосуватимуться безкоштовного житла та навчання українських дітей у школах.

Раніше ми розповідали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.

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