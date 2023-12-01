В Чехии одобрили продление временной защиты для украинцев: детали

Украинские беженцы в Чехии смогут продлить статус временной защиты до конца марта 2025 года. Чешский парламент одобрил соответствующий законопроект 1 декабря.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Законопроект Lex Ukrajina XI одобрен чешским парламентом и отправлен на рассмотрение Сената, после чего его должен подписать президент.

"Основной целью поправки является создание механизма продления защиты до конца марта 2025 года, что является общеевропейским решением, на которое мы реагируем в нашей правовой системе", – заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Украинцы и дальше будут иметь доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Процедура продления должна быть практически такой же, как в этом году. До 15 марта 2024 года нужно будет зарегистрироваться в электронном виде и записаться на дату личного визита в отделение МВД, чтобы получить визовую наклейку в подтверждение временной защиты.

Между тем, поправками к закону предусмотрено, что срок бесплатного проживания сократится со 150 до 90 дней. Это касается всех категорий беженцев, даже уязвимых категорий. Новые правила начнут применять с сентября 2024 года.

"Все лица, у которых 1 сентября 2024 года истечет 90-дневный срок, должны будут оставить экстренно предоставленное жилье или – по согласованию с предоставлением жилья – перейти на стандартный договорный режим, то есть оплачивать жилье за счет собственных средств", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По новым правилам, беженцам должны будут предоставить новую справку о проживании с официально заверенной подписью собственника или арендодателя.

Среди других изменений, предусмотренных новой версией закона Lex Ukrajina, осужденные на депортацию украинцы больше не смогут пользоваться временной защитой.

Также правительство сможет устанавливать правила денежной помощи по добровольному возвращению домой.

В январе будет собираться рабочая группа по "переходному" закону Lex Ukrajina, которая будет решать вопрос о статусе лиц со временной защитой после марта 2025 года.